segue dalla prima pagina(...) Una rivendicazione del Quirinale come garante dell'appartenenza dell'Italia non solo all'Europa ma anche alla moneta unica. Ma alla legittimità presidenziale, Di Maio e Salvini hanno contrapposto un'altra legittimità, quella delle urne e del Parlamento: della maggioranza relativa del corpo elettorale del 4 marzo. Uno scontro che è passato anche dall'interpretazione dell'art. 92 della Costituzione, che definisce i poteri del presidente della Repubblica - e non favorito dalla vaghezza con la quale, in molte sue...