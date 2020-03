segue dalla prima pagina

(...) una maestosità che in questi giorni ti colpisce ancor di più e rimbomba come i passi nelle calli deserte e sembra dire vi aspetto, sono qua. Un essere fragile in un corpo da matrona. I veneziani, poco meno di 52mila (51.931 a ieri), si adattano alla nuova vita. Chi crede (e nell'intimo anche chi non crede, perché certe radici non si dimenticano) prega la Madonna della Salute e il Cristo Redentore, che ebbero templi e gloria per aver portato Venezia fuori delle pesti. A novembre, il 12, Venezia scoprì la paura per l'acqua alta, rivivendo il 4 novembre 1966. Non ha avuto il tempo di riprendersi, di rialzare la testa, che è arrivata l'angoscia del virus. Come dice il filosofo Umberto Galimberti, la paura è diversa dall'angoscia, perché identifica un nemico definito. L'angoscia invece ti coglie davanti a un nemico invisibile, che non si sa quando e come può essere sconfitto. La paura a novembre aveva il rumore dei passi nel silenzio liquido della città invasa dall'acqua, l'angoscia oggi penetra nel silenzio etereo dell'assenza di quella vita fragorosa che manca a tutti, in fondo. Per l'angoscia combattere non basta: servono strategia, sopportazione e sangue freddo. I veneziani, oggi più che mai, qui più che altrove, usciranno cambiati da questa esperienza. Venezia non sarà più la stessa. In questi giorni, con il mercato di Rialto vuoto, piazza San Marco che sembra un disegno di Ludovico De Luigi, il Canal Grande liscio come l'olio, senza quel via vai frenetico ed esagerato di barche, sta cambiando pelle nel suo bozzolo. Cosa ne uscirà, non lo sappiamo. Sappiamo però come i veneziani stanno vivendo. Perfino sui social, agorà dove spesso si vomita rabbia, il inguaggio sta cambiando. L'incomunicabilità dove ognuno postava il suo sfogo, senza sforzarsi di capire gli altri, sta cedendo il passo a qualcosa che pare nutrito dalla solidarietà: appelli, incitamenti, flashmob casalinghi, consigli di cucina, storie raccontate come i filò delle campagna venete al tempo della guerra. Ci si fa compagnia, insomma. Una buona base di partenza per il dopo.

