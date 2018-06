CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Una decisione, oltre che giusta, legale e legittima; necessaria per far capire ai nostri partner e alla Commissione che l'Italia non intende più farsi carico in solitudine di ondate d'urto di questo tipo. Una decisione, poi, eminentemente politica. E non così clamorosa come molti, in più o meno buona fede, ritengono; un anno fa, il ministro dell'interno Minniti propose la chiusura dei porti, ma fu frenato dalle divisioni nel governo Gentiloni. Così come nel recente passato Francia, Spagna e diversi altri paesi...