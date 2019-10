CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Un deficit che non accenna a calare nonostante le politiche protettive del Presidente Trump.Tutto questo non significa che ci si trovi di fronte a un radicale cambiamento del sistema monetario internazionale, non si può tuttavia trascurare la crescente insicurezza nei confronti del dollaro dovuta non solo all'imprevedibilità della politica americana, ma anche al fatto che le sanzioni che gli Stati Uniti applicano nei confronti dei paesi con i quali hanno tensioni politiche si fondano in modo crescente su vincoli...