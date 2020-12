segue dalla prima pagina

(...) Un'altra facility è stata quella dell'uso dei crediti d'imposta, dimenticandosi che non sempre, soprattutto per le piccole e m edie imprese, difficilmente le partite Iva hanno debiti nei confronti dello Stato, anzi è esattamente il contrario , lamentano crediti. L'Italia e soprattutto le regioni a spiccata vocazione industriale, tra le quali spicca Il Veneto, dispone di capacità e specificità imprenditoriali di eccelso livello e ha bisogno che questi pregi si traducano in crescite dimensionali, investimenti in tecnologia, formazione, internazionalizzazione, ma per riuscirci serve una politica fiscale iper accomodante , sulla falsariga di quella Trumpiana che ha portato le tassazione media delle imprese giù di 12/15 punti, la preponderante crescita del quadriennio e figlia di questa politica fiscale, da noi servirebbe anche una burocrazia leggera e comprensibile e una capacità di spesa pubblica più veloce e trasparente che consenta economie di scala da girare ad un riforma fiscale vera, in grado di consentire la diminuzione del costo del lavoro e favorire l'immissione di capitale proprio nelle imprese. Il Veneto è un esempio da clonare, anche dal punto di vista pubblico, a renderlo tale ci hanno pensato le categorie economiche funzionando da esempio virtuoso. La classe imprenditoriale locale avrebbe le condizioni per volare ancora più in alto, un volo che si tradurrebbe in un ulteriore diffuso miglioramento per l'intera popolazione, grazie alla crescita del reddito procapite e alla capacità di spesa. Il dopo Covid avrà nell'intero nord la locomotiva ad alta velocità per ridare al nostro Paese una forza espansiva pari a quella del dopo guerra, ma fisco e burocrazia vanno limati alla grande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA