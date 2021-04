Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaTuttavia, le sue parole («250 euro al mese per ogni bambino a partire da luglio») appaiono fin troppo ottimistiche, sia per i tempi sia, in particolare, per la cifra. Nella legge delega non ci sono numeri così precisi. Anche nelle più ottimistiche simulazioni le cifre sono inferiori. A meno, naturalmente, di non allargare le risorse disponibili, che al momento si aggirano sui 20 miliardi, di cui 14 circa dalla...