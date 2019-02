CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Trasformare il Movimento in partito, come vorrebbe Di Maio, alleandosi localmente con liste civiche o mantenersi duri, puri e soli come desidera Casaleggio? Qualunque sia la soluzione adottata, i grillini tentano in ogni modo di salvare le loro ultime bandiere. Di Tav non si parlerà più fino alle elezioni europee, ma al di là di ogni opinione bloccarla è difficile perché abbiamo sottoscritto un trattato con la Francia emendabile solo dal Parlamento dove su questo tema i grillini sarebbero isolati. Lo stesso...