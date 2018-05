CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Tra gli ultimi arrivati nella landa dei ciechi vi è da annoverare il presidente americano Donald Trump, la cui decisione unilaterale di spostare la propria ambasciata a Gerusalemme ha prodotto ieri una cerimonia che poteva essere la festa delle feste se tenuta come suggello di un accordo di pace con i palestinesi, ed invece è stata un palcoscenico per pochi assediato dagli eventi, soffocato da un tendone. Un amaro e significativo contrasto con la ariosa cerimonia voluta nel 1994 da Bill Clinton per festeggiare...