segue dalla prima pagina(...) Totò Riina ricevendone come compenso accuse tremende) per acquisire da un uomo di mafia ( l'ex sindaco dc di Palermo Vito Ciancimino)informazioni utili ad arginare la sanguinosa guerra di Cosa Nostra contro lo Stato erano una legittima, direi doverosa, attività d'indagine e non il tassello di un complotto ordito da uomini dello Stato contro lo Stato. Il fatto, pertanto, non costituisce reato. I mafiosi che il...