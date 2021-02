segue dalla prima pagina

(...) Togliatti, Nenni, La Malfa e il liberale Manlio Brosio. Oggi stiamo uscendo o no da una guerra? Abbiamo un'economia devastata o no? Draghi ha ancora bisogno di qualche giorno. Ma ieri sera Salvini ha dato la disponibilità della Lega nel governo e non escluderemmo un suo impegno personale. Le ragioni sono almeno due. Glielo chiedono con grande insistenza gli imprenditori grandi e piccoli del Nord. Vogliono che non sia soltanto la sinistra a gestire l'uscita dall'emergenza e la programmazione del futuro. Nel governo ci sarà Forza Italia. Se Berlusconi non facesse questo passo, perderebbe metà partito e si condannerebbe all'irrilevanza. Ma è evidente che la presenza della Lega sarebbe strategica, e non solo perché garantirebbe una maggioranza numericamente alternativa a quella con i Cinque Stelle (non politicamente perché il Pd non ci starebbe). La seconda ragione che ha convinto Salvini è la sua collocazione internazionale. Ieri il Financial Times diceva che in questo modo lui avrebbe la possibilità di «ricostruire la credibilità economica del suo partito danneggiato dagli attacchi al bunker di Bruxelles e dalla sua parentela con Marine Le Pen». (E aggiungiamo noi con gli estremisti tedeschi di AfD). Chi si candida alla guida del Paese, ha il dovere di ricostruire un rapporto con i suoi potenziali interlocutori di domani. Giorgia Meloni non ha questo problema. La presidenza dei Conservatori europei l'ha fatta entrare nel salotto buono delle democrazie occidentali. Perché allora non entra nel governo Draghi? Perché perderebbe la sua coerenza, dice. E a chi le ricorda che Salvini è cresciuto al governo e lei gli ha succhiato voti quando ne è uscito risponde che con 30 deputati e 18 senatori non avrebbe la possibilità di imporre nulla. «Star fuori è rischioso, stare dentro un suicidio». Ma non esclude l'astensione. Chi non entrerà è Giuseppe Conte. Con un altro disegno: condizionare il governo dall'esterno come leader dei 5 Stelle e della stessa alleanza col Pd...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA