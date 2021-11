Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaTanto Macron, quanto Draghi, sono infatti convinti che si debbano rafforzare i legami costruiti con il Next GenerationEU e che si debba radicalmente riformare il patto di stabilità, in modo da evitare la ripetizione delle politiche di austerità che hanno guidato la politica europea nel periodo che ha preceduto il Covid.Non mi sembra peraltro casuale che il contenuto dell'accordo arrivi in Germania quando il nuovo...