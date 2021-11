Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) tanto da essere costretti a correre ai ripari. La protesta è viva anche in Italia, seppure con alti e bassi, ed è possibile che riprenda piede se la situazione peggiorasse tanto da rendere ineluttabili nuove restrizioni.Nonostante non manchino piccoli ma gravi episodi, minacce e spintoni a cronisti, scaramucce con le forze dell'ordine, le manifestazioni dei no vax sono tornate sotto controllo, nell' alveo della...