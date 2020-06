segue dalla prima pagina

(...) sulle economie, consegnano al semestre tedesco una responsabilità che la sempre cauta Merkel mai avrebbe forse immaginato di dover assumere. «L'Europa ha bisogno di noi e noi dell'Europa», ha sostenuto di recente svelando in questo modo anche ai contribuenti tedeschi che l'economia della Germania si regge e funziona se reggono e funzionano anche le altre economie dell'Unione. Tra queste quella italiana che un terzo delle esportazioni le fa proprio in Germania contribuendo in maniera decisiva a tenere in piedi, per esempio, la filiera dell'automotive. Via quindi il patto di stabilità, via il pareggio di bilancio e duemila miliardi da distribuire tra le più malandate economie europee. Un'inversione ad U, rispetto al rigore degli anni passati e anche in netta discontinuità con la sentenza dei giudici di Karlsruhe che hanno provato a mettere in dubbio il mandato della Bce nel momento forse più difficile della Banca centrale. Rafforzare le istituzioni europee, per lasciare al termine del mandato non solo una Germania più forte ma anche un'Europa a prova di sovranisti, è la missione attraverso la quale la Cancelliera intende passare alla storia sfruttando il suo secondo semestre di presidenza da quando guida la Germania. Due dei tre argomenti sui quali la Cancelliera ha promesso soluzioni «a breve», interessano particolarmente l'Italia. Il primo è ovviamente l'avvio entro il mese di luglio del Recovery fund. Ieri l'altro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato con il premier olandese Mark Rutte - capofila dei paesi che frenano il progetto di un debito comune - e il ministro delle politiche comunitarie Enzo Amendola sarà domani all'Aja per incontrare i parlamentari olandesi. Serve però tutto il peso della Cancelliera per convincere i frugali, che non è tempo di sofismi e che non è nemmeno il 2008, quando ad un solo paese, la Grecia, venne imposta una cura da cavallo. Poichè stavolta rischia di venire giù tutto, non c'è tempo da perdere. Il Recovery fund serve prima dell'estate e la Germania della Merkel ne è talmente convinta da aver chiesto alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, di preparsi ad altra riunione se non si riuscirà a chiudere l'intesa il 17. Uscita da quella ambigua posizione di motore defilato dell'Unione, per assumersi il compito di tirare fuori l'Europa dalla crisi che non è solo economica, a Berlino e Bruxelles tutti i funzionari si sono rimboccati le maniche tirando fuori dai cassetti tutti i dossier fermi da tempo. Riforma quindi del diritto di veto in seno al Consiglio e riforma fiscale che è particolarmente necessaria ora che sono state sospese le regole del patto di stabilità e del pareggio di bilancio, e sulla quale sta lavorando il commissario all'Economia Paolo Gentiloni. Alle prese in patria con lo scandalo Wirecard e un crack che coinvolge anche le autorità di vigilanza tedesche, a settembre la Merkel dovrà vedersela con il primo ministro inglese Boris Johnson il quale, temendo di fare peggio della sua predecessora, sta cercando in tutti i modi di evitare un accordo sulla Brexit. Ma è sulla volontà di cambiare le regole per l'immigrazione, sulla difesa dei confini europei e sulla riforma del diritto d'asilo che la Merkel gioca una sfida tutta interna con i nazionalisti di Afd che coinvolge soprattutto l'Italia e i paesi dell'Europa Mediterranea.

