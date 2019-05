CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) sui rapporti con l'Italia), non è stato affatto menzionato. Anzi, durante l'incontro Krajewski ha pure fatto qualche battuta scherzosa in merito. «Adesso faccio pure l'elettricista». Nessuno ha sollevato obiezioni ma del resto non è nello stile della curia. Solo al termine di un lungo intervento in cui Krajewski ha affermato che in Vaticano ci sono aree che sfuggono ai controlli e che potrebbero nascondere tra le pieghe epicentri di corruzione, ha preso la parola il cardinale Bertello per contestargli una...