segue dalla prima paginaSu questi temi ritorneremo con analisi più accurate in seguito, ma oggi voglio sottolineare come, di fronte alla tanta attenzione rivolta al breve periodo, non si stia dedicando altrettanta energia nel definire e preparare le strutture e le decisioni necessarie per mettere in atto le trasformazioni radicali delle quali il nostro sistema produttivo ha bisogno per aumentare efficienza e produttività.Gli operatori...