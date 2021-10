Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) stanno sperimentando con sorpresa e che, però, comincia a sentirsi anche in Cina, in India, negli Stati Uniti. La lista dei prodotti che mancano aggiunge alla soda beni di tutti i tipi: dai tacchini che accompagnano le festività natalizie alle quali i britannici si preparano con due mesi di anticipo fino ai polli per i quali manca il personale quasi tutti dell'Europa dell'Est che era specializzato nel...