segue dalla prima pagina

(...) sta diventando opzione sempre più corposa per Salvini alla luce della sensazione secondo cui in Emilia Romagna la candidata di Salvini, Lucia Borgonzoni, non dovrebbe farcela. A quel punto, le regionali che nella strategia del capo leghista dovranno essere una spallata al governo nazionale non vedrebbero vincente nessun candidato del Carroccio. La Toscana nella spartizione degli aspiranti governatori è andata alla Lega ma Fratelli d'Italia, se il Carroccio insiste nel no a Fitto, pretende di avere la candidatura in Toscana. Gran pasticcio questa questione della rivalità Matteo-Giorgia? Sì. Un caso spinoso si è aperto anche nelle Marche. E pure lì la Lega fa le bizze contro il candidato di Fratelli d'Italia, che negli accordi doveva rappresentare tutta la coalizione. «No a fughe in avanti della Meloni», dicono i leghisti. E ce l'hanno con la designazione di Francesco Acquaroli in quota Giorgia.

Dunque il 6 dicembre pareva tutto pace e amore tra Salvini e Meloni, più Berlusconi, che festeggiavano l'accordo raggiunto sulle regionali con spartizione condivisa dei candidati ma poi la situazione ha cominciato a cambiare e le certezze a sfarinarsi. Specie quelle leghiste. A proposito di una primazia nella coalizione considerata inattaccabile da Salvini, il cui partito è enormemente più grande di Fratelli d'Italia ma la crescente credibilità della Meloni agli occhi di tanti - è più solida politicamente del Capitano, si sente dire e non solo nella destra - non fa stare troppo tranquillo Matteo.

LE TENSIONI

Le schermaglie su Roma - dove la Lega avrebbe voluto confinare la Meloni, nella difficile opera di resurrezione della Capitale - sono una spia di questo rapporto complicato. Alla Rai, poi, che è la vera cartina di tornasole di ogni strategia politica, la divaricazione ta Lega e Fratelli d'Italia è totale: questi ultimi a sostegno di fatto dell'ad Salini, mentre il Carroccio fortemente anti. Ma insieme a quelle delle regioni e della televisione, ecco altre spine in questo rapporto non facile. Il governissimo proposto da Salvini e Giorgetti? «Innanzitutto dovevano prima parlarcene e poi mi sembra un'idea incomprensibile», è la stroncatura della Meloni. La quale per di più non è riuscita a far firmare il patto anti-inciucio (che propone da tempo) a Berlusconi ma neppure a Salvini. E trasecola appena sente parlare della possibile liason tra i due Mattei. Per non dire di quanto Lega e FdI non si muovano all'unisono - «Ma più Matteo ci snobba più noi cresciamo», dicono i rivali - sulla legge elettorale. Salvini è partito con l'abolizione via referendum della quota proporzionale nel Rosatellum e insieme non chiude alla trattativa per il ritorno al proporzionale. La Meloni non lo segue. E la coppia non può separarsi, ma un riequilibrio in favore di un centrodestra non più monopolio della Lega aiuterebbe tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA