Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) sorprendentemente brevi, a mettere a punto vaccini che riducono la possibilità di contagio e, come dicono gli studi dell'Istituto Superiore della Sanità, di ospedalizzazione e di morte. Ma la guerra non è ancora finita e sono, ancora, almeno due incognite da risolvere in quella che sembra essere una partita a scacchi senza fine. Non conosciamo perché persone diverse, di età e condizioni fisiche simili,...