(...) sopra ogni altra cosa, e ai dipendenti della sua azienda, ma come un'onda si sta propagando a tutti quelli che hanno avuto l'onore di frequentarlo e di condividere la battaglia politica per il federalismo. Fu il primo sindaco della Lega nel Trevigiano e si distinse per il suo afflato democratico. Col filosofo Cacciari e la complicità di Giorgio Lago, tentò l'avventura del movimento dei sindaci allo scopo di imporre nell'agenda politica nazionale il tema dell'autonomia. Come due ciclisti in fuga, Covre e Cacciari vennero presto riassorbiti dal gruppone dei rispettivi schieramenti, ma il loro gesto era stato generoso.

Ebbi l'onore di conoscere Bepi in veste di consigliere provinciale, nel secondo mandato di Zaia, quando ricoprivo l'incarico di assessore alla cultura. Scattò subito un'empatia spontanea, un'intesa morale e intellettuale. Bepi era l'eretico e con un pizzico di autocompiacimento se ne vantava a dispetto dei puri e duri ossequiosi al disciplinarismo partitico.

Quando venni eletto sindaco di Montebelluna nel 2011, Bepi mi chiamo per dirmi che, fra tutti gli incarichi politici possibili, in base alla sua esperienza personale quello del sindaco era il più pregnante sul piano umano. Gli proposi una iniziativa dirompente: prendere posizione contro il fallimento del progetto bossiano di ottenere il federalismo dal centro per aprire una nuova fase di riflessione all'interno del movimento. Ne fu entusiasta. Scrivemmo a quattro mani un articolo che suscitò un certo eco. Per tre settimane rimanemmo fra coloro che erano sospesi, sopportando le reprimende di alcuni esponenti del partito. L'improvvisa e inaspettata esplosione dello scandalo attinente il cerchio magico formatosi attorno a Bossi, il leader ammalato, ci trasformò in salvatori.

Elaborammo un manifesto per la riforma interna del nostro movimento, dal titolo La lega che verrà, nel quale si condannavano i fumi del secessionismo, il linguaggio xenofobo e la chiusura localista e si preconizzava un partito disposto a condividere la battaglia federalista a livello nazionale e internazionale in chiave inclusiva e solidale. Il manifesto venne sottoscritto da diversi amministratori, fra i quali Toni Da Re, e benedetto da Maroni. Fu una stagione esaltante ma di breve durata.

Nel 2016 le nostre strade si divisero. Lui vedeva nel referendum promosso da Renzi un'opportunità per la riforma istituzionale, a prescindere dai contenuti stretti. Gli dissi francamente che ero di diverso avviso, vi intravvedevo il rischio di una involuzione centralista. Bepi non rimase affatto sorpreso della sua espulsione dal movimento, che forse in certa misura aveva persino cercato. Nonostante riconoscesse a Salvini il merito di aver rilanciato la Lega e conferito alla stessa un respiro nazionale, si sentiva a disagio di fronte al sovranismo a dire il vero, un oggetto a tutt'oggi misterioso.

Da allora ci siamo sentiti più volte, abbiamo corrisposto via mail, fino all'ultima telefonata, prima dell'esplosione del Covid 19, nella quale mi ha chiesto di ricordarlo nelle preghiere. L'ho ritrovato come fratello nella fede. La sua voce di uomo libero mancherà alla comunità politica di luogo e nazionale. Qualcuno mi chiede se è morto da leghista. Se con questo termine si designano ancora i federalisti, la risposta è sì.

*Sindaco di Montebelluna (Tv)

