Sono cose che purtroppo capitano quanto un intero sistema istituzionale smette di funzionare secondo le sue regole interne e finisce improvvisamente per dipendere, nel suo buon andamento, dalle capacità e dalla volontà d'una persona sola, con tutti gli altri attori pubblici nel ruolo di mere comparse nemmeno troppo apprezzate dal pubblico-elettore.

Abbiamo chiamato Mario Draghi a Palazzo Chigi nelle vesti, di per sé sempre esagerate, di salvatore della patria. Nello stesso ruolo alcuni vorrebbero mandarlo, dopo appena un anno, al Quirinale. Questione, si è detto e si dice, di credibilità internazionale, che nessun altro potrebbe garantire. Ma davvero siamo messi così male dopo settant'anni di Repubblica? E si può caricare tanta responsabilità sulle spalle d'un singolo come se dietro di lui non ci fosse che il vuoto?

Beninteso, non è colpa di Draghi se siamo in questa situazione, ma di un Paese che dell'emergenza ha fatto una regola, trasformando l'eccezionalismo in un modus operandi ordinario. Non si sa in effetti che strada imboccare quando manca un mese al voto parlamentare sul prossimo Presidente: ogni soluzione presenta altrettante controindicazioni. Draghi al Quirinale sembrerebbe una soluzione lineare e persino scontata (nonché molto gradita ad un pezzo importante d'opinione pubblica). Non è forse il migliore di tutti, l'uomo delle soluzioni impossibili? Ma appunto per questo chi altri, se lui dovesse lasciare l'incarico, potrebbe garantire l'unità e continuità dell'attuale stramba maggioranza, una volta chiarito che dal Colle non si può governare per interposta persona?

Dovunque vada Draghi, dicono altri e dice lui stesso, la legislatura deve in ogni caso arrivare alla fine: conviene ai parlamentari per i miserabili motivi che sappiamo, ma serve soprattutto agli italiani visti i mesi difficili che ci aspettano. Già, ma prima o poi si dovrà pur votare (primavera del 2023) ed è dura immaginare che tipo di campagna elettorale potranno fare, per distinguersi tra di loro a beneficio dei potenziali elettori, i partiti che attualmente sostengono in massa il governo. Si accuseranno l'un l'altro per responsabilità, decisioni e scelte che hanno condiviso sino al giorno prima? L'unità nazionale è una risorsa retorica preziosa, ma per i partiti che l'hanno sposata come una formula di governo si sta rivelando sempre più uno svantaggio. Le maggioranze parlamentari troppo vaste, quando diventano ammucchiate senza significato politico, finiscono per premiare chi ne resta fuori. Sarà per questo che la Meloni è così di buonumore, mentre tutti gli altri sudano freddo pensando al voto.

D'altro canto, proprio perché stiamo parlando di Draghi, si può anche solo immaginare una sua elezione come Capo dello Stato men che unanime e, come si dice, al primo colpo? Se ciò non accadesse, sarebbe un grave colpo d'immagine all'Italia prima che alla sua persona (ma se al primo colpo si eleggesse un altro?). Così come l'idea che i partiti, fatti tutti i loro giochini senza costrutto, dopo lunghe votazioni inconcludenti, si riducano a doverlo richiamare in campo per disperazione. Mettiamo invece che intorno al suo nome si realizzi una vasta e rapida convergenza. Ma quale ruolo immagina per lui chi lo vorrebbe Presidente per acclamazione? Di garante di tutti, di arbitro neutrale, perché questo dice la Carta senza equivoci. Ma è un'ipocrisia. Se si manda al Colle una simile personalità è perché si ritiene che da quella posizione debba svolgere per gli anni a venire un ruolo politicamente dirimente e strategico, stante un sistema dei partiti giudicato ancora troppo fragile, frammentato e progettualmente vacuo.

Sarebbe quel semi-presidenzialismo de facto che il ministro Giorgetti ha avuto, se non altro, la sincerità di invocare come lo sbocco a questo punto inevitabile stante anche la pandemia dell'infinita crisi italiana. L'estensione dei poteri presidenziali, nella scelta del Presidente del Consiglio come anche della maggioranza parlamentare che deve sostenerlo, non è forse un dato politico ormai acquisito, come si è visto con l'esperienza di Napolitano e Mattarella? Draghi, nel caso, non farebbe che proseguire e confermare questa tendenza. Ma se questa è la costituzione materiale ormai vigente ci si chiede se non convenga uniformarvi al più presto quella formale prima che tutto si sfasci.

Non sarà comunque facile uscire da questa situazione, dove se uno vince gli altri rischiano di perdere malamente (e viceversa). Dipende da quanto senso pratico-politico ancora alberga nelle pieghe di un sistema dei partiti largamente in rovina ma che rimane pur sempre il cuore di questa come di ogni altra democrazia.

