(...) socioeconomico e forse persino istituzionale. Poco si riflette però, su come anche a livello europeo siamo di fronte a una fase di vuoto relativo di leadership che proprio la figura di Draghi potrebbe riempire: nell'interesse dell'Italia, certo, ma simultaneamente in quello dell'Europa, essa pure alle prese con una difficile improrogabile trasformazione. Ma procediamo con ordine. Al di là dei tatticismi politici e delle manovre di fazione di chi vuole intestarsene il merito dimostrando per l'ennesima volta una inesaudibile incultura istituzionale credo sia evidente che per il suo profilo, la sua caratura e la sua esperienza Mario Draghi rappresenti un'opportunità per l'Italia. Ci si attende da lui che sappia infondere nel documento di attuazione nazionale del Next Generation Eu quella visione dell'Italia a 30 anni, e le modalità concrete per arrivarci, che fino a qui, per mille motivi, nessun soggetto politico è riuscito ancora a far emergere. Concretezza e ispirazione sono le due doti che non dovrebbero mai difettare alla leadership politica e, guarda caso, sono esattamente le qualità che Draghi ha dimostrato di possedere e saper esercitare negli anni trascorsi alla Bce. Oggi, la levatura dell'interprete eleva l'attenzione al palcoscenico, provinciale e un poco scalcagnato, sul quale la rappresentazione va in scena: detto fuor di metafora, la fama di Draghi renderà il pubblico (i partner europei) più bendisposto verso la scomodità e la perifericità del teatro (l'Italia). Prima i capi e capetti dei partiti italiani lo capiscono, meglio è. Mario Draghi però è anche una risorsa per l'Europa, che si ritrova come il mondo e come l'Italia ad affrontare una situazione che non aveva previsto e per la quale era sostanzialmente impreparata. Dopo un primo iniziale shock, la Ue ha reagito dando vita a quel gigantesco piano di rilancio che conosciamo e che ha preso forma concreta solo dopo estenuanti trattative e grazie al fatto che Francia e Germania Macron e Merkel ne fossero diventati gli alfieri. Tutti ricordiamo il duro corpo a corpo con i cosiddetti Paesi frugali per vincerne l'ostilità a un sostegno solidale, garantito dalla Ue nel suo complesso e temporaneamente svincolato dalle rigidità di bilancio. Merkel quest'anno lascerà la cancelleria. Macron è il governante europeo con gli indici di popolarità più disastrosi. Eppure l'Unione ha disperatamente bisogno di leadership autorevoli se vuole riuscire a trasformarsi in maniera appropriata per rispondere alle sfide del mondo post-pandemia. Mario Draghi, nella sua prolungata presidenza della Bce ha vissuto la crisi greca e gli errori della troika, le minacce alla sopravvivenza dell'euro e la sua strenua difesa: in sintesi, le rigidità e le potenzialità della moneta unica. Proprio nella difesa dell'euro ha dimostrato straordinarie qualità di leadership, che hanno consentito alla Bce di supplire all'imperfezione dei Trattati e all'ignavia dei governi. Anche la sopravvivenza dell'Unione tanto quanto quella dell'Italia dipenderà dalla qualità della risposta complessiva che essa potrà e vorrà fornire alle nuove sfide e dal sapersi pensare nel mondo dopo la pandemia: al quale deve decidere se intende concorrere a dare forma. Se vuole attivamente immaginarlo o passivamente prevederlo. Sarà una battaglia dura, da vincere in primo luogo al suo interno, dove la partita tra Paesi frugali (in realtà opportunisti) e tutti gli altri è ancora aperta. Ed è proprio qui che Mario Draghi potrà fare la differenza. Non da solo e non solo contro tutti, ma per la sua capacità di catalizzare il meglio delle risorse disponibili. Né più né meno di quanto è stato chiamato a fare dal presidente Mattarella.

