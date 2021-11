Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaSo che ad alcuni la parola guerra non piace. Ma se la Seconda guerra mondiale ha interessato 61 paesi, il Covid ha seminato contagi e morte nei cinque continenti. In Italia le vittime civili dell'ultimo conflitto sono state 153mila, il Covid ne ha fatte finora solo ventimila in meno. L'economia e una larga fetta della società italiana è stata messa in ginocchio. E l'eccezionalità della situazione è dimostrata dal...