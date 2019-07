CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) snervante per chi ne è protagonista ma soprattutto noioso per chi vi assiste, non sarebbe preferibile rimettersi al giudizio degli elettori, vista anche la concreta possibilità di risultarne ampiamente premiato? E invece niente. Salvini tituba, riflette, prende tempo, dilaziona. Sostiene, a dispetto dell'evidenza, che in fondo tutto va bene nel rapporto con gli alleati e nell'azione dell'esecutivo. Per quale ragione? Salvini, bravo nel promettere sfracelli e nell'aizzare polemiche furibonde sui social, forse si...