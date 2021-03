segue dalla prima pagina

(...) Sicuramente l'imprenditoria del Nord e principalmente quella del nuovo asse industriale che si sta consolidando, Milano-Bologna-Padova/Treviso e più in generale le tre regioni di queste città, è ad un'incollatura ciclistica dai processi di modernizzazione, lo è sia in ambito produttivo che amministrativo-contabile e normativo, grazie soprattutto alla qualità della maggiori sigle di rappresentanza degli imprenditori, Confindustria-Confcommercio-Confagricoltura, ma la dimensione media delle aziende e soprattutto il rapporto capitale di rischio ed indebitamento, fa si che il passo successivo per allinearsi ai migliori, non solo europei, stenti a consolidarsi, dati i costi necessari, le difficoltà dei collegamenti, i ritardi della rete di ultima generazione. Pubblico e privato necessitano di digitalizzarsi, ogni ritardo pesa come un macigno. L'esempio dell'insignificante utilizzo di piattaforme informatiche per l'organizzazione e gestione delle vaccinazione, va ben oltre i ritardi di consegna del prodotto vaccino, che se arrivasse nei numeri ottimali farebbe emergere le difficoltà a dispensarlo, visto che ad oggi oltre un terzo di quello ricevuto resta inutilizzato e che la macchina delle chiamate è approssimativa e per lo più scarsamente efficiente, ed è proprio la vaccinazione di massa il primo pilastro per far ripartire l'economia, più ritarda e più l'intero sistema socio-economico ne pagherà un prezzo salato. Il ministero della digitalizzazione deve intervenire appieno per realizzare un modello di distribuzione e somministrazioni iper efficiente e l'ingegneria informatica farà la differenza e in un breve lasso di tempo.

