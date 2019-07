CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaSiamo però su un terreno delicato e scivoloso. La Lega perderebbe la faccia cedendo su un punto votato da milioni di elettori del Nord e il Movimento 5 Stelle non può perdere l'ennesima battaglia dopo aver dovuto perfino ingoiare di nascosto la sconfitta sul Tav. Non si sta rompendo nulla, è normale dialettica, dice il presidente del Consiglio che vede vino dove c'è ancora acqua. Ma non esiste un solo tema sul quale i due partiti vadano d'accordo e sul quale i toni della dialettica (del M5S, soprattutto) non siano...