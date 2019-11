CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaSiamo ben lontani dal livello di crescita medio (+ 1,2%) e soprattutto da paesi molto più simili a noi, come Francia (+ 1,3%) e Spagna (+ 1,5%). Inutile nascondersi dietro al solito dito. Non è colpa delle regole europee, non è colpa degli investitori internazionali, non è colpa dei poteri forti. I fattori esterni ci sono per tutti: ma solo l'Italia non è ancora riuscita a tornare a livelli di PIL precedenti la crisi economica. Le ragioni sono quindi interne; e, a dire il vero, lo scriviamo da tempo. Qualche...