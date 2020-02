segue dalla prima pagina

(...) sia a una parte del Pd che ai 5 Stelle, che vorrebbero la candidatura unitaria del ministro dell'Ambiente Costa. Ma De Luca non farà mai un passo indietro, e allora. In Puglia Michele Emiliano è più solido, ma avrà il sostegno dei 5 Stelle? Nel partito di Grillo la battaglia è ormai aperta tra chi (Di Maio, Crimi, Appendino, forse Bonafede) vuole mantenere una posizione terza e chi (Conte, Patuanelli, Fico, Taverna) è schierato con il Pd con Spadafora negoziatore tra le due parti. I 5 Stelle si trovano in una situazione difficile: presentarsi nelle altre regioni potrebbe procurare nuove umiliazioni, non farlo e appoggiare il Pd produrrebbe una scelta di campo impegnativa. Veniamo a Roma. I Democratici vogliono assumere la guida politica del governo e Conte è schieratissimo con loro. Hanno alcuni punti non negoziabili: abolizione dei decreti sicurezza e prescrizione. Sono inoltre orientati a non revocare le concessioni autostradali ad Atlantia in cambio di posti di lavoro, investimenti e riduzione delle tariffe. Nessuno di questi punti è accettabile per il M5S. E intanto il codice degli appalti resta così com'era facendo impazzire le imprese e rallentando la crescita del Paese...

