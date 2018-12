CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Si tratta di gruppi di amici e fratelli, i quali non sono in contatto diretto con i capi dell'Isis, anche se agiscono nel nome della loro organizzazione. L'esempio è la strage di Barcellona del 17 agosto 2017. Si tratta di attentati molto meno letali dei primi perché i jihadisti non hanno ricevuto addestramento militare e nemmeno soldi o coperture. Sono terroristi autodidatti e i fatti lo dimostrano. Alla terza categoria appartengono gli attentati dei lupi solitari, come Anis Amri, responsabile della strage...