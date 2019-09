CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) si temeva un'escalation tra il blocco occidentale e la Russia, Trump ha sacrificato gli interessi americani per coltivare la speranza, finora vana ma non abbandonata, di normalizzare le relazioni con Putin. Rientrava certamente negli interessi strategici degli Stati Uniti rovesciare il dittatore della Siria, Bassar al Assad, per sostituirlo con un presidente filo-americano. Questo era il progetto di Obama, premio Nobel per la pace, che armava i ribelli siriani per sottrarre la Siria al controllo della Russia....