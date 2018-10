CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) si presenta come orgogliosamente «populista» e per certi aspetti possiede condotte e linguaggi di carattere rivoluzionario: figlio com'è di una profonda rottura, che il risultato del 4 marzo ha fatto emergere. Insomma, siamo davanti a una presa d'atto con realismo anche se non con eccessivo entusiasmo. Dopo l'alta tensione estiva che all'indomani del decreto dignità e alla relativa stretta sui contratti a termine, aveva fatto evocare clamorosamente agli industriali la piazza, siamo davanti all'avvio di un...