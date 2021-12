Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Si potrà obiettare che il Covid è molto più grave dell'inflazione: quest'ultima erode il nostro potere d'acquisto, il primo ci toglie invece la libertà e, nei casi più tristi, la vita. Ma in un'economia in fin dei conti ancora fragile come quella italiana, in cui lo stato sociale dipende fortemente dalle entrate fiscali e queste dipendono a loro volta dall'attività economica, un rallentamento significa...