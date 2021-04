Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) si aggirerà intorno al 50% della popolazione italiana, e non al 70 o 80% come tutti auspichiamo. Che succederà, a quel punto? Possiamo sperare che, almeno, il numero di morti, che oggi sono circa 450 al giorno, non dico si azzeri, ma scenda a un livello molto più basso? Stiamo facendo tutto il possibile per arrivare a questo risultato minimale? No, non stiamo facendo tutto il possibile, né nell'immediato, né...