CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Senza ricostruire la storia precedente al 2001 su cui pure ci sarebbe molto da dire il testo tuttora fondamentale in questa materia è il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 2001 di Giovanni Paolo II, con il quale l'abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un sacerdote o religioso era inserito nell'elenco dei delicta graviora (delitti più gravi) riservati alla giurisdizione della Congregazione per la Dottrina della Fede. La prescrizione per questo delitto era fissata in 10 anni a partire...