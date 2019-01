CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) sempre d'intervento dello Stato si tratta, e comunque con la prospettiva che se gli attuali azionisti non immetteranno altri denari nel capitale di Carige oppure non si troverà un partner bancario disposto a rilevarne l'attività, il costo potenziale della crisi ricadrà sui contribuenti dopo l'azzeramento dei soci. È il prezzo che si paga quando l'obiettivo prioritario è salvare i depositi dei risparmiatori e migliaia di posti di lavoro. Di più, è il costo necessario per preservare l'integrità di un sistema...