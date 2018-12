CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaSe non per la matrice ideologica che, in entrambi i casi, è islamista. Ormai da un anno e mezzo, gli attentati in Europa avvengono per mano di lupi solitari. Il che significa che i capi dell'Isis non sono in grado di costituire gruppi organizzati nelle città europee. In Egitto, invece, gli attentati terroristici sono per lo più condotti da cellule che hanno una struttura reticolare. Il terrorismo islamico, in Egitto, è come il terrorismo di estrema sinistra nell'Italia degli anni Settanta e Ottanta. È un terrorismo...