segue dalla prima pagina

Se infine ne facciamo pochi, o non ne facciamo affatto, sembrerà che l'epidemia sia solo l'invenzione delle perfide multinazionali. Ebbene, l'impressione che abbiamo è che in Italia ognuno vada per conto suo. Il Veneto, come ha detto efficacemente il governatore Zaia, i positivi va a cercarseli, e quindi è ovvio che la loro percentuale sia alta. In altre zone si indugia, e le percentuali si abbassano. A questo punto dovrebbe esser il governo a fare un censimento generale, con gli stessi criteri dell proiezioni elettorali, scegliendo un campione di cittadini rappresentativo di tutti gli italiani. Avremmo finalmente, con buona approssimazione, una mappatura idonea a programmare sia le scelte operative per zone - rosse gialle o arancione - sia la distribuzione dei vaccini. In ogni caso sapremmo finalmente quali sono, in termini reali, i numeri dell'epidemia. Ed ora l'efficienza. In attesa dell'estate, quando la diffusione del vaccino e la clemenza del tempo avranno ridotto - come tutto lascia supporre la seconda ondata, bisogna occuparsi della prevenzione e della cura. Sulla prima si è già detto tutto, anche se la nota trilogia di sapore hegeliano - mascherina, igiene e distanziamento - non sembra aver dato i frutti sperati. Dovendoci affidare alla terapia, rileviamo con apprensione che i medici e i sanitari, oltre ad essere aggrediti dal morbo più di ogni altro, sono ora esposti, come avevamo temuto, a una valanga di denunce. Molti soggetti, soprattutto parenti di defunti, si rivolgono infatti ai tribunali per verificare se sia stato fatto tutto il possibile. Chiunque abbia esperienza giudiziaria sa che, nella maggior parte dei casi, dietro questa vereconda aspirazione sentimentale si cela il meno nobile intento di raccattar danaro. Questa aggressività provoca nei sanitari una tensione e un'incertezza operativa, che si aggiunge all'enorme fatica quotidiana di affrontare urgenze e rischi spesso con mezzi inadeguati. Anche qui, dovrebbe intervenire lo Stato. La medicina difensiva, intesa come autotutela dei camici bianchi, è già una disgrazia, provocata dall'insensata marea di cause intentante contro di loro per fini meramente pecuniari. Questo flagello, che alla fine costa alla sanità tanti esami inutili e altrettanti rallentamenti perniciosi, era già afflittivo prima del pandemia, e alcune leggi ( la Balduzzi e la Gelli) avevano timidamente cercato, senza grande successo, di porvi rimedio. Ma quella che era una delle tante carenze della nostra sgangherata giustizia diventa ora un'intollerabile minaccia nei confronti di chi rischia la vita per la nostra cura. Anche qui, solo il Governo e il Parlamento possono intervenire per tutelare meglio gli operatori sanitari. Lo possono fare in vari modi, sia ponendo limiti alle querele, ovvero introducendo il principio della denuncia temeraria, facendo pagare le spese processuali a chi scomoda la giustizia per fini meramente pecuniari. Anche questa è una scelta che potrebbe rivelarsi impopolare, perché la nostra imperfetta natura cerca sempre un colpevole alle nostre disgrazie, e in questo caso i medici sono i bersagli più facili. Ma , come per la lo screening dei possibili contagiati di cui abbiamo parlato sopra, si tratta di un atto dovuto, lì per rispettare il nostro diritto all'informazione, e qui per tutelare la nostra stessa salute, perché un medico preoccupato è un medico a metà.

