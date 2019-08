CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) sarebbe dura da spiegare a un marziano piovuto sulla terra. Ma noi ci siamo abituati, ci sembra normale, quasi ci piace danzare sull'orlo del burrone. E poi ci sono buone ragioni: la manovra alle porte, l'elezione del capo dello Stato poco più in là, l'Europa che guarda, lo spread, la recessione; l'interesse del Paese reclama un governo, si dice, sconsiglia la via crucis elettorale. Ma che governo? In questo siamo imbattibili: di scopo, di programma, di legislatura? Vedremo. Per ora circolano molte idee ed ancor...