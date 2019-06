CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaSalvini sul nostro no ci va a nozze», ha spiegato Di Maio ai suoi, «sulla Tav apre la crisi in un batter d'occhio. E' materia sua. E se non spunta un governo tecnico, ce ne andiamo tutti a casa. Perciò, vediamo bene cosa può incassare Conte nella trattativa con i francesi, ho grande fiducia in Giuseppe...».Come al solito, quando la partita si fa ingiocabile, Di Maio si affida al premier. E Conte, dopo aver dato ragione in marzo all'analisi costi-benefici del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che...