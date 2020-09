segue dalla prima pagina

Questo vale a maggior ragione oggi nel mondo globale, dove difendere i diritti delle minoranze significa difendere l'identità di tutti in un contesto più grande.

Evitare l'omologazione, dialogando nel rispetto reciproco, è nell'interesse di tutti.

La sua lotta all'antisemitismo era ferma, puntuale e rigorosa, ma mai gridata. Sempre attenta a non essere strumentalizzata. Anche questo è un insegnamento.

La sua casa era Venezia. Città ponte fra Oriente e Occidente, di cui lui era vivente testimonianza. Crogiolo di cultura e di scambi, città in cui la comunità ebraica aveva un ruolo determinante, dal punto di vista economico ma anche politico e amministrativo. E proprio il Ghetto, perdendo ma mai dimenticando ogni connotazione negativa attribuita dalla storia, fu il fattore culturale determinante per la ricostruzione di una società basata sulla cultura del rispetto e l'affermarsi dei valori della tolleranza.

Non dimenticare Amos Luzzatto significa non consegnare all'oblio quelli che troppi, ancora oggi, considerano fantasmi di un passato fatto di sangue e disumanità. Ma significa anche poter affermare a testa alta che soltanto con la cultura e il coraggio della comprensione una società può essere davvero più giusta e inclusiva.

Ciao, Amos!

