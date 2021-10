Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Questo è esattamente ciò di cui non abbiamo bisogno. Oggi al paese servirebbe slegare le vivacità, il confronto e la competizione per far fruttare a pieno quel carburante per la ripresa che sono il PNRR e una voglia di rialzarsi per fortuna discretamente diffusa. Invece, ad una peste contro cui abbiamo trovato il vaccino, rischia di sostituirsi una peste peggiore per la quale è ben più difficile e costoso...