segue dalla prima pagina«Questa storia che io potrei staccare la spina è una balla. La mette in giro chi vuole andare alle urne, fregandosene dell'interesse del Paese. I 5Stelle sbagliano a temermi: nel 2022 si elegge il nuovo capo dello Stato e io voglio giocare la partita per intero, da protagonista. E la potrò giocare in questo ruolo solo se questa legislatura andrà avanti: adesso dalla mia parte c'è la maggioranza dei gruppi parlamentari del Pd, se invece si andasse a votare nessuno mi garantirebbe la stessa forza».Non solo. Per...