Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Quello cosiddetto del rinnovamento (in primis generazionale) a guida grillino-leghista. Quello giallo-rosso. E quello in carica di salvezza o unità nazionale nato, su volontà diretta del Capo dello Stato, proprio perché i partiti che avevano animato le due precedenti maggioranze non erano più in grado di controllare le loro divisioni interne (Pd e M5S) o di esprimere una linea politica a misura dei problemi...