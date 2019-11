CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) quel che sta accadendo ora, e cioè che un governo appena nato venga già, dopo pochissime settimane, dipinto come agonizzante non già dai suoi avversari (naturalmente inclini a confondere realtà e sogni), ma dai suoi stessi sostenitori, a partire dall'establishment mediatico progressista. Governo confuso, litigioso, senz'anima sono i giudizi meno malevoli che si leggono in questi giorni. Come è stato possibile? Che cosa ha fatto sì che i salvatori della patria, che ci avevano evitato l'aumento dell'Iva e la...