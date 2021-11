Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Quasi il 50% in più della Spagna (+ 4,6%) e più del doppio della Germania (+ 2,7%). Una crescita che, seppur minore, è confermata anche per il 2022: + 4,3%, pari alla media europea e poco sotto la Germania (+ 4,6%). Un andamento nel biennio molto simile a quello francese, con Parigi leggermente in vantaggio nel 2021 (+ 6,5%) e invece in svantaggio nel 2022 (+ 3,8%). Come spiegare un cambiamento di questo tipo?...