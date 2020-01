segue dalla prima pagina

(...) Quasi 4 cittadini su 10. Oggi meno di 3. Il peso dei pessimisti, invece, è rimasto costante, nell'ultimo decennio. Oggi sono circa 1 su 4. Ma nell'ultimo anno è cresciuto di 7 punti. Dal 19 al 26%. Così, per la prima volta, pessimisti e ottimisti si bilanciano. E prevale un sentimento di continuità. L'idea che non cambierà nulla. E tutto rimarrà come prima. La locomotiva del Nord Est, dunque, sembra aver rallentato la marcia. Per non dire che si è fermata. Agli occhi dei cittadini. Una percezione che riflette solo in parte i dati della realtà. Visto che, secondo l'Istat, l'attività economica del Nord Est è cresciuta. Come l'occupazione e l'export. Ma di poco. Contrariamente al passato. Mentre la popolazione è tornata a crescere, dopo alcuni anni di declino demografico. Ma solo grazie agli immigrati. Visto che i residenti invecchiano e i giovani se ne vanno all'estero. Sempre più numerosi. Gli orientamenti dei cittadini riflettono queste distinzioni demografiche. L'ottimismo, dunque, cala insieme alla crescita dell'età. Crolla dopo i 40 anni. D'altronde, è evidente e comprensibile - che lo sguardo sul futuro sia necessariamente più positivo tra chi il futuro ce l'ha davanti. E non dietro alle spalle. Al tempo stesso, e per la stessa ragione, l'ottimismo prevale fra gli studenti. Giovani, istruiti. Globali. Ma anche fra coloro che svolgono una professione solida. I liberi professionisti, in primo luogo. Inoltre, fra tecnici e impiegati. Spesso garantiti dal sistema pubblico. Ma appaiono ottimisti anche gli imprenditori. E gli stessi operai, che, comunque, sono occupati. In settori che, nel breve periodo, non prevedono crisi. A differenza delle figure escluse e marginali, sul mercato del lavoro. I disoccupati, per primi. Ma anche le casalinghe. Che dipendono dal lavoro degli uomini. Più o, spesso, meno occupati. Risultano pessimisti (per quanto poco) anche i pensionati. Che dispongono di un reddito garantito, anche se spesso limitato. Ma vedono il futuro ridursi, accorciarsi. Sempre più e necessariamente. Per ragioni biografiche. Il Nord Est, quindi, non percepisce grandi cambiamenti, nel breve periodo. Il 2020, nella visione prevalente, riproporrà l'orizzonte del 2019. L'anno appena iniziato, in altri termini, proseguirà il percorso dell'anno appena finito. E i cittadini sembrano preparati. A un futuro prossimo con qualche novità. Largamente annunciata. Almeno sul piano politico nazionale. Perché è opinione largamente condivisa e auspicata - che il governo giallo-rosso, guidato da Giuseppe Conte, non durerà a lungo. Anzi: cadrà presto. E che, di conseguenza, si voterà presto. Tanto più, aggiungiamo noi, se il Centro-Sinistra non dovesse ri-conquistare la guida dell'Emilia-Romagna, nelle prossime settimane. (Una questione, ovviamente, non affrontata da un Osservatorio sul Nord Est). Il futuro, dunque, appare piuttosto chiaro, ai cittadini del Nord Est. Ai loro occhi non cambierà quasi nulla. Sul piano internazionale. Perché resteremo nell'Europa dell'Euro. Della quale il Nord Est si sente parte. Ancor più, rispetto agli altri italiani. Ma la posizione del Nord Est cambierà poco anche a livello interno e nazionale. Perché l'autonomia, tanto auspicata e, largamente, votata non arriverà Su questo i cittadini del Nord Est hanno pochi dubbi. Autonomi dentro. Ma senza poteri e senza riconoscimenti, all'esterno. Il Nord Est, infatti, continua a sentirsi un centro economico e una periferia politica dell'Italia.

