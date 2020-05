segue dalla prima pagina

(...) Quante morti sono una conseguenza di errori umani evitabili? Queste domande aleggiano un po' dappertutto, ma risuonano con particolare angoscia nei Paesi in cui il costo umano dell'epidemia ha raggiunto proporzioni apocalittiche. Negli Stati Uniti, ad esempio, chi passa per Times Square (la piazza principale di New York), può apprendere quanto è costato agli americani il ritardo con cui Trump si è deciso a proclamare il lockdown: 45 mila morti su 75 mila. È una stima, naturalmente, ma non campata per aria, perché si basa su studi epidemiologici. Nel Regno Unito, un paio di settimane fa, Stephen Buranyi, un coraggioso giornalista scientifico free lance, ha pubblicato su Prospect Magazine un'approfondita inchiesta sulle differenze fra le risposte sanitarie al Covid-19 di Regno Unito e Germania. La domanda è: quante vite umane si sarebbero potute salvare adottando fin da principio l'approccio della Germania? L'autore non si sbilancia fornendo un numero, ma lascia intendere che il numero di vittime dovute a clamorosi errori politici ed organizzativi del governo britannico sia molto grande. In Francia, fin da metà marzo in una drammatica intervista Agnès Buzyn, ex ministra della Salute, ricostruiva la storia dei suoi avvertimenti inascoltati (fin da gennaio!) a Macron e al primo ministro francese, denunciava l'errore di aver ritardato il lockdown per salvare le elezioni comunali, e pronosticava migliaia di morti come conseguenza di questo errore fatale (la Francia, in effetti, si avvia verso le 30 mila vittime ufficiali, poche di meno dell'Italia). E in Italia? In Italia l'opinione pubblica è estremamente mansueta, e il governo ha sempre respinto ogni responsabilità. Meno di tre settimane fa (il 28 aprile), con i morti giornalieri che ancora fluttuavano intorno ai 400 al giorno, il premier dichiarava con invidiabile serenità: tornassi indietro, rifarei tutto eguale. Quanto al commissario Arcuri, il giorno dopo (il 29 aprile) trovava il coraggio di dichiarare: «Per evitare che anche questa diventi materia di dibattiti comunico che l'Italia è il primo Paese al mondo per tamponi fatti per numero di abitanti» (notizia letteralmente falsa, e sostanzialmente erronea). Negli ultimi giorni, tuttavia, grazie alle inchieste giornalistiche e agli studi scientifici, alcune verità stanno venendo a galla. Alcune sono ovvie, come il fatto che la scelta di ritardare il lockdown, a dispetto degli avvertimenti di tanti studiosi, è costato migliaia di morti, in Italia come altrove. Altre sono meno ovvie, o meglio diventeranno ovvie solo per gli storici di domani, quando le resistenze e gli interessi del momento presente non riusciranno più a farsi sentire. Fra queste verità la più importante è che la scelta di limitare il numero di tamponi e i ritardi nella organizzazione del tracciamento hanno avuto, e continuano ad avere, un costo umano enorme. Da qualche giorno sembrano essersene accorte anche le autorità sanitarie. Le stesse autorità che all'inizio dell'epidemia sgridavano il Veneto, accusandolo di fare troppi tamponi, così deviando dalle sacre direttive dell'Oms, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ora invitano a «fare come il Veneto» e improvvisamente si accorgono di aver trascurato l'essenziale, ossia l'approvvigionamento di reagenti, il coinvolgimento delle università, l'apertura agli operatori del settore privato. Verso di loro serpeggiano le domande che, molto opportunamente, Franco Debenedetti e Natale D'Amico nei giorni scorsi hanno affidato al Corriere della Sera: «Lo dice perfino il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità: sui tamponi bisogna cambiare strategia. Perché solo adesso? C'era l'esempio del Veneto: perché in Lombardia no? Perché Sala (sindaco di Milano) deve mandare i tamponi da esaminare in Francia?» Già, perché? Perché l'Italia, anche dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riconosciuto il proprio errore, ha aspettato il 5 maggio per manifestare l'intenzione di cambiare linea? Perché non ci si è mossi subito per garantire l'approvvigionamento di reagenti e allargare il numero di laboratori autorizzati a fare test? Perché questo monopolio pubblico dei tamponi? Perché non abbiamo fatto come la Germania, che ha invitato a testare e tracciare tutti i soggetti sintomatici? Non so se queste domande meritino la costituzione di «un'alta commissione indipendente» (come suggerisce Franco Debenedetti), o l'avvio di nuove inchieste giudiziarie dopo quelle sulle residenze per anziani (come altri auspicano). So solo che le stime più prudenti del costo di aver scoraggiato i tamponi sono scioccanti (le pubblicherà a giorni la Fondazione Hume), che il numero di morti effettivi è almeno il doppio del numero ufficiale, e che continuare così costerà altre vittime, oltre a quelle che la riapertura inevitabilmente comporta. Aver avviato la Fase 2 senza aver costruito le sue precondizioni fondamentali (mascherine, tamponi, tracciamento, indagine nazionale sulla diffusione) è stato certamente un errore, che ci sta già costando caro. Lo ha rilevato con preoccupazione il professor Massimo Galli (ospedale Sacco di Milano) che, intervistato pochi giorni fa da Selvaggia Lucarelli, ha sconsolatamente osservato: «Possiamo solo affidarci a Santa Mascherina () Non è mai stato fatto un esperimento analogo nel mondo. È la prima volta che si tenta di arginare un'epidemia dicendo: esci con la mascherina e osserva il distanziamento. Io le dico che non esiste un lavoro scientifico che provi l'efficacia di questa strada». Ora che l'errore è stato fatto, e che il rischio ce lo siamo preso, possiamo solo augurarci una cosa: che il timore di dover riconoscere che si è sbagliato, non induca la classe politica, nazionale e locale, a perseverare nell'errore.

www.fondazionehume.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA