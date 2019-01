CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) quando quelle due grandi nazioni erano dirette da giganti come De Gaulle e Adenauer. La mossa del cavallo francese, allora, fu di rendere autonoma dalla Nato la force de frappe nucleare che proiettava la Francia nell'agone mondiale della guerra fredda aumentando il plusvalore politico dell'impegno atomico francese, mentre invece la Germania divisa altro non poteva fare che contare sulla benevolenza delle nazioni fondatrici dell'Europa per essere reintegrata nel novero delle potenze di medio raggio europeo. La...