CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Quando, con un margine ristretto, la maggioranza assoluta degli elettori ha votato per il Leave, ossia per il distacco dall' Unione Europea, a cui aderiva nel 1976, pur senza aver mai avuto la tentazione di lasciare la sterlina per l' euro. Si è trattato, tuttavia, di uno strappo che ad alcuni è parso inaudito e che ha scatenato una ridda di spiegazioni sociologiche e politologico di grande interesse, unitamente a quella sequela di imprecisioni e di attacchi isterici e volgari rivolti a coloro che non...