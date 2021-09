Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) qualsiasi politica di sicurezza informatica deve essere considerata come una battaglia senza fine. La pandemia ha dimostrato come sia letteralmente vitale avere una gestione centralizzata e sicura di informazioni per affrontare nemici invisibili. La Strategia Cloud Italia che il Dipartimento per la Tecnologica ha, appena, presentato con l'Agenzia per la Cybersicurezza la settimana scorsa da forma ad uno degli...