CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Qualcuno sostiene che sarebbe disdicevole far restare in carica il frutto di una maggioranza frantumata. Ma quando si va a elezioni anticipate è perché si frantuma la maggioranza, altrimenti non si aprirebbe la crisi. L'unico caso in cui alle elezioni andò un governo diverso fu il sesto gabinetto Fanfani nel 1987. Avevano litigato Craxi e De Mita e la Dc mise in piedi un governo suicida, presieduto dal presidente del Senato (Fanfani, appunto) e composto a parte qualche tecnico da tutti democristiani a 24...